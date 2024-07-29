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Тренер «Арсенала» Артета высказался о поиске мотивации Габриэлом Жезусом

Тренер «Арсенала» Артета высказался о поиске мотивации Габриэлом Жезусом
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о поиске мотивации нападающего Габриэла Жезуса после победы в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:1, а бразильский форвард отметился забитым мячом.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
28 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Хойлунд – 10'     1:1 Жезус – 26'     2:1 Мартинелли – 81'    

«Мотивация должна исходить изнутри него самого, из его требований к себе и того, насколько лучше он способен сделать команду. Он показал это (в игре с «Манчестер Юнайтед»). Он трансформировал энергию и веру всей команды, и он добился результата.

Если он ждёт каких-то внешних факторов, которые его мотивирует, то это будет распространяться на очень короткий период. Если же происходит что-то внутри, то это будет длиться дольше и станет постоянным», — приводит слова Артеты ВВС.

Новый сезон АПЛ начнётся 16 августа. В первом матче предстоящего розыгрыша чемпионата «Арсенал» 17 августа встретится с «Вулверхэмптоном».

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