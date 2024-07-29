Тренер «Арсенала» Артета высказался о поиске мотивации Габриэлом Жезусом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о поиске мотивации нападающего Габриэла Жезуса после победы в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:1, а бразильский форвард отметился забитым мячом.

«Мотивация должна исходить изнутри него самого, из его требований к себе и того, насколько лучше он способен сделать команду. Он показал это (в игре с «Манчестер Юнайтед»). Он трансформировал энергию и веру всей команды, и он добился результата.

Если он ждёт каких-то внешних факторов, которые его мотивирует, то это будет распространяться на очень короткий период. Если же происходит что-то внутри, то это будет длиться дольше и станет постоянным», — приводит слова Артеты ВВС.

Новый сезон АПЛ начнётся 16 августа. В первом матче предстоящего розыгрыша чемпионата «Арсенал» 17 августа встретится с «Вулверхэмптоном».