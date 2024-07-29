Нападающий «Факела» Марков: буду доволен, если останемся в РПЛ напрямую

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о настроении в команде после неудачного старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге. Воронежцы не смогли набрать ни одного очка после первых двух туров.

«Естественно, в команде не самое хорошее настроение после старта сезона. Будем работать и исправлять ситуацию. Я буду доволен, если «Факел» в этом сезоне останется напрямую в РПЛ», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче 1-го тура чемпионата России «Факел» на выезде проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:3. В следующем матче воронежцы принимали на своём поле тольяттинский «Акрон». Уверенную победу со счётом 2:0 одержали гости. Отметим, что эта игра стала первой для воронежцев на новом стадионе.