Гендиректор «Пари НН»: сразу несколько клубов интересуются Кухарчуком

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о ситуации вокруг футболиста команды Ильи Кухарчука. По словам функционера, Кухарчук интересен сразу нескольким клубам. При этом сам игрок полностью здоров и готов к тренировочному процессу и матчам.

«Отвечаю на вопросы про Илью Кухарчука. Илья не был заявлен в последних двух матчах. Сразу несколько футбольных клубов сейчас интересуются нашим футболистом. По мнению наших врачей и тренерского штаба, Илья сейчас полностью здоров, готов к тренировкам и играм. Уверен, что опыт нашего футболиста будет полезен в других командах», — написал Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

Минувшей весной в СМИ появлялась информация, что Кухарчук может покинуть «Пари НН», если стороны не договорятся о продлении контракта.