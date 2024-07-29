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Гендиректор «Пари НН»: сразу несколько клубов интересуются Кухарчуком

Гендиректор «Пари НН»: сразу несколько клубов интересуются Кухарчуком
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о ситуации вокруг футболиста команды Ильи Кухарчука. По словам функционера, Кухарчук интересен сразу нескольким клубам. При этом сам игрок полностью здоров и готов к тренировочному процессу и матчам.

«Отвечаю на вопросы про Илью Кухарчука. Илья не был заявлен в последних двух матчах. Сразу несколько футбольных клубов сейчас интересуются нашим футболистом. По мнению наших врачей и тренерского штаба, Илья сейчас полностью здоров, готов к тренировкам и играм. Уверен, что опыт нашего футболиста будет полезен в других командах», — написал Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

Минувшей весной в СМИ появлялась информация, что Кухарчук может покинуть «Пари НН», если стороны не договорятся о продлении контракта.

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