Новости дня 28 июля — в видео «Чемпионата»

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 28 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 28 июля:

1) Голы Барко и Угальде помогли «Спартаку» обыграть «Химки» в матче 2-го тура РПЛ

2) Нападающий «Авангарда» Ткачёв получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок

3) Расселла дисквалифицировали, победителем Гран-при Бельгии стал Хэмилтон

4) «Краснодар» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

5) Мирра Андреева уступила Магде Линетт в первом круге на Олимпиаде-2024

6) «Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

7) Медведев и Сафиуллин проиграли вторым сеяным на старте парного разряда ОИ-2024