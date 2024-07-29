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Объявлена символическая сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 2-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Авторитетный статистический интернет-портал WhoScored представил символическую сборную 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Так, наивысшую оценку (9,1) по итогам минувшего тура получили сразу два футболиста — Бителло из московского «Динамо» и Стефан Лончар из тольяттинского «Акрона». Вторая по величине оценка (8,4) у защитника ЦСКА Виллиана Роши. Всего в символическую сборную 2-го тура РПЛ вошли по три футболиста из «Динамо» и ЦСКА, а также по одному представителю «Акрона», «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Химок».

Фото: WhoScored

Сборная 2-го тура РПЛ от WhoScored: Игорь Обухов («Химки»), Андрей Лангович («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Виллиан Роша (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Муми Нгамалё («Динамо»), Бителло («Динамо»), Стефан Лончар («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Манфред Угальде («Спартак»).

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