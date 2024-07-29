Защитник «Сочи» Кожемякин прокомментировал поражение от «СКА-Хабаровск»

Защитник футбольного клуба «Сочи» Олег Кожемякин высказался о поражении в матче со «СКА-Хабаровск» (1:2) в 3-м туре Мелбет Первой лиги. 29-летний футболист стал автором единственного гола сочинцев в матче.

«Сегодня не хватило реализации моментов, наверное. Мы создали большое количество остроты у чужих ворот, и концовка матча – подтверждение моим словам. У нас были явные возможности для взятия ворот, но мы не сделали этого. Совершили две ошибки, которые привели к голам в наши ворота.

Мой гол разбудил команду? В концовке, сами понимаете, импульс поднимается, забитый гол воодушевил нас, и мы немного изменили свою игру: стали больше давить, добавили агрессии. За счёт этого получились такие финальные минуты», — приводит слова Кожемякина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После трёх сыгранных туров «Сочи» располагается на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе одно очко.