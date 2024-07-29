Московский «Локомотив» объявил о назначении Владислава Лысенко на должность технического директора клуба.

«Владислав Валерьевич работает в структуре нашего клуба с 2006 года. С 2012-го возглавлял подразделение подготовки спортивных плоскостных сооружений.

На новой должности Лысенко будет заниматься развитием спортивной инфраструктуры клуба, курировать вопросы подготовки футбольных полей к мероприятиям и активно взаимодействовать с партнёрскими организациями по различным проектам в области спорта. Желаем Владиславу Валерьевичу успехов на новой должности и реализации профессиональных идей!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива», опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

Отметим, что после первых двух туров нового сезона РПЛ «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав три очка.