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Кечинов: великолепный гол Барко — переломный момент победы «Спартака» над «Химками»

Кечинов: великолепный гол Барко — переломный момент победы «Спартака» над «Химками»
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (2:1). Также он отметил гол аргентинского полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко прямым ударом со штрафного. Для футболиста игра с «Химками» стала дебютной в составе красно-белых. Он перешёл в российский клуб этим летом.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Вопросы в отношении «Спартака» всегда будут. Но если сравнивать с «Оренбургом», то в Химках уже играли лучше, создали очень много моментов. И во втором тайме всё преимущество «Спартака» воплотилось в голы. Переломный момент — гол Барко. Я считаю, что это великолепный гол. После этого «Химки» вообще перестали что-то создавать. Есть ещё много проблем, но относительно матча с «Оренбургом», конечно, «Спартак» сыграл лучше с «Химками», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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