Кечинов: Умяров провёл две не лучшие игры, но Станкович видит игроков каждый день

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре центрального полузащитника красно-белых Наиля Умярова в первых двух турах нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Соглашусь, что Умяров провёл две не лучшие игры на старте сезона. Были ошибки и в Оренбурге, и вчерашний незасчитанный гол Веры тоже пришёл после ошибки Наиля. Но Станкович видит футболистов каждый день на тренировках. Прямой конкурент Умярова — Пруцев. Наверное, он слабее первого, Умяров за счёт этого выигрывает конкуренцию и выходит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В матче 1-го тура с «Оренбургом» (0:2) Умяров провёл на поле 67 минут и получил жёлтую карточку. Во встрече с «Химками» в рамках 2-го тура Наиль отыграл все 90 минут.