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Сергей Петров стал рекордсменом «Краснодара» по количеству проведённого времени на поле

Крайний защитник «Краснодара» Сергей Петров – новый рекордсмен клуба по количеству проведённых минут на поле, сообщает пресс-служба «быков» в телеграм-канале.

После выхода Петрова на замену в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» число минут, сыгранных защитником в составе главной команды «Краснодара», стало равно 23 050. Петров на восемь минут обошёл по данному показателю белоруса Александра Мартыновича.

Отметим, что 33-летний Петров также является действующим рекордсменом по числу официальных матчей в составе краснодарцев. На данный момент футболист принял участие в 294 встречах, в которых забил 15 голов и отдал 21 результативную передачу.

Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Петрова в € 500 тыс.