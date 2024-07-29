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В «Марселе» объяснили, почему не рассматривают вариант с приглашением Тюкавина

В «Марселе» объяснили, почему не рассматривают вариант с приглашением Тюкавина
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Глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано рассказал, почему французский клуб не рассматривает вариант с приглашением нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в это трансферное окно.

«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок. Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС», — приводит слова Мальфитано ТАСС.

Напомним, в сезоне-2023/2024 РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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