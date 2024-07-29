Камоцци: Барко очень хорошо стартовал в «Спартаке», но не надо его восхвалять

Бывший советник экс-президента московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о футболисте красно-белых Эсекьеле Барко.

«Барко действительно очень хорошо стартовал в «Спартаке». Но, пожалуйста, не надо восхвалять его за один матч. Это можно будет делать после целого хорошего сезона. Давайте посмотрим», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Для аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко игра с «Химками» (3:1), которая состоялась накануне, 28 июля, стала дебютной в составе красно-белых. Он перешёл в российский клуб этим летом. Отметим, что в матче с химчанами Барко забил прямым ударом со штрафного.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.