Видеообзор разгромной победы «Зенита» над «Рубином» в матче 2-го тура РПЛ

В субботу, 27 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. «Зенит» одержал победу со счётом 4:0.

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На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти. На 55-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 90+2-й минуте нападающий Вильсон Изидор забил четвёртый гол «Зенита» в матче.

После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место. «Рубин» заработал три очка и располагается на седьмой строчке.