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Чалов прилетит в Грецию 30 июля для завершения перехода в ПАОК — Sport24.gr

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов во вторник, 30 июля, прилетит в Грецию для завершения перехода в ПАОК, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, переход российского форварда вступил в финальную стадию, поскольку обе стороны находятся в процессе обмена документами. Ранее сообщалось, что греческий ПАОК активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн.

Также в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны испанской «Севильи».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.