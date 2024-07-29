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КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Факела» Маркова в матче с «Акроном»

КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Факела» Маркова в матче с «Акроном»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит удаление игрока «Факела» Евгения Маркова в матче 2-го тура РПЛ с «Акроном».

«КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Факела» Маркова в матче с «Акроном». Серьёзное нарушение правил. Марков приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч 2-го тура РПЛ между «Факелом» и «Акроном» состоялся 27 июля. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65'     0:2 Бакаев – 77'    
Удаления: Марков – 45+3' / нет
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