Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит удаление игрока «Факела» Евгения Маркова в матче 2-го тура РПЛ с «Акроном».

«КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Факела» Маркова в матче с «Акроном». Серьёзное нарушение правил. Марков приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч 2-го тура РПЛ между «Факелом» и «Акроном» состоялся 27 июля. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта победа стала для клуба первой в РПЛ за всю историю.