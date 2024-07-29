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В РФС заявили, что не будут рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста

В РФС заявили, что не будут рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет не станет рассматривать инцидент, произошедший после матча «Динамо» — «Локомотив» между игроком железнодорожников Наиром Тикнизяном и одним из журналистов.

«КДК не будет рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста. Записи об этом нет в рапорте», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Напомним, после завершения игры «Динамо» Тикнизян резко ответил журналисту, попытавшемуся задать ему вопрос, назвав того «дурачком».

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт — 3:1.

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