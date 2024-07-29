«Матч ТВ» объявил о приобретении прав на показ Кубка и Суперкубка Италии

Федеральный телеканал «Матч ТВ» на своём официальном сайте объявил о продлении прав на показ итальянской Серии А, а также о приобретении телеправ на Кубок Италии и Суперкубок страны. Все соглашения рассчитаны на следующие пять сезонов.

По итогам сезона-2023/2024 первое место в турнирной таблице Серии А занял «Интер». Миланский клуб выиграл турнир досрочно — за пять туров до его окончания. Подопечные Симоне Индзаги в общей сложности записали на свой счёт 94 очка. Отметим, что «Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии и опередил по количеству титулов «Милан» (19 побед). Рекордсменом является «Ювентус», становившийся чемпионом 36 раз. На второй строчке расположился «Милан», который сумел набрать 75 очков. Что касается третьего места, то его занял «Ювентус». Туринский клуб заработал 71 очко.

Обладателем Кубка Италии стал туринский «Ювентус», а Суперкубок выиграл миланский «Интер».