«МЮ» может построить новый стадион на 100 тыс. зрителей. Цена проекта — € 2,4 млрд

«Манчестер Юнайтед» планирует построить новый клубный стадион, который сможет вмещать на своих трибунах 100 тыс. зрителей. Руководство «красных дьяволов» склоняется к тому, что строительство новой арены — более целесообразный вариант, чем реконструкция старого «Олд Траффорд», информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, строительство нового стадиона может занять шесть лет. Стоимость проекта предварительно оценивается в € 2,4 млрд. При этом новая арена может возводиться на территории, прилегающей к «Олд Траффорд», ведь клуб владеет большим участком земли. Это значит, что во время строительства нового стадиона «Манчестер Юнайтед» сможет продолжать играть на старой арене.

Окончательное решение по строительству будет принято к концу текущего года после консультации с экспертами и болельщиками. Помимо арены, планируется обустроить парки вокруг неё. Также рассматривается перспектива открытия отеля или развлекательного центра на прилегающей к стадиону территории. Аналогичные проекты ранее реализовывались в США и оказались весьма успешны.