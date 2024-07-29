Видеообзор московского дерби «Динамо» — «Локомотив» во 2-м туре РПЛ

В субботу, 27 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

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На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2).