Игрок «Ахмата» Камило: для «Оренбурга» искусственное поле является преимуществом

Бразильский опорный полузащитник грозненского «Ахмата» Камило прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча проходила на искусственном газоне стадиона «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

«Игра была очень тяжёлой, но её итог справедлив. Шансы забить были у обеих команд. Шелия провёл фантастический матч, он наш спаситель. Гиорги проделал отличную работу, как и всегда. Он во многих матчах нас выручал.

Как мне играется на искусственном покрытии? Это чуть другая игра: другой отскок и скорость мяча. Для «Оренбурга» такое поле является преимуществом, потому что оно привычное, а нам было тяжело», — приводит слова Камило «Матч ТВ».

В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 11-й строчке.