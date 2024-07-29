БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Камило: для «Оренбурга» искусственное поле является преимуществом

Игрок «Ахмата» Камило: для «Оренбурга» искусственное поле является преимуществом
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский опорный полузащитник грозненского «Ахмата» Камило прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча проходила на искусственном газоне стадиона «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Игра была очень тяжёлой, но её итог справедлив. Шансы забить были у обеих команд. Шелия провёл фантастический матч, он наш спаситель. Гиорги проделал отличную работу, как и всегда. Он во многих матчах нас выручал.

Как мне играется на искусственном покрытии? Это чуть другая игра: другой отскок и скорость мяча. Для «Оренбурга» такое поле является преимуществом, потому что оно привычное, а нам было тяжело», — приводит слова Камило «Матч ТВ».

В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
Тренер «Ахмата» Адиев прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android