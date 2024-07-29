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Дзагоев: не жалею о решении завершить спортивную карьеру, ни разу не тянет на поле

Дзагоев: не жалею о решении завершить спортивную карьеру, ни разу не тянет на поле
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Бывший футболист ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев признался, что не жалеет о решении завершить игровую карьеру. Дзагоев рассказал, что его не тянет на поле, а каждая игра в футбол становится причиной физического дискомфорта.

— Олег Иванов в интервью нам рассказывал, что отговаривал вас завершать карьеру. Вы отпустили для себя роль футболиста?
— Давным-давно. Вообще ни разу не жалею о своём решении. Ни разу не тянет на поле. Сыграл матч легенд — пять дней ноги болели (смеётся). В чём удовольствие? — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дзагоев бо́льшую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах. По окончании карьеры Алан стал селекционером.

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