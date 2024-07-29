Мелик-Гусейнов назвал цель «Пари НН» на сезон-2024/2025

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал цель команды на сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Цель на сезон? Быть в десятке. Это очень сложная и амбициозная цель для нашего клуба. Но и парни, и тренерский штаб не только проинформированы о том, что нам надо быть в десятке, — под эту цель сформирован бонусный пакет, на который они рассчитывают в конце сезона», — приводит слова Гусейнова «РБ Спорт».

Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Пари НН» встречался с московским ЦСКА. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. ЦСКА одержал победу со счётом 3:0. На 15-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт в игре. На 50-й минуте защитник гостей Игорь Дивеев удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте полузащитник москвичей Иван Обляков довёл дело до разгрома. В стартовом туре нового сезона чемпионата России «Пари НН» дома проиграл казанскому «Рубину» — 2:4.