Форвард «Барселоны» Витор Роке отказался от перехода в «Аль-Хиляль» — Романо

Бразильский нападающий «Барселоны» Витор Роке отклонил предложение о переходе от саудовского «Аль-Хиляля» после переговоров между клубами, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство саудовского клуба запросило информацию о двух молодых нападающих из Европы, одним из которых является 20-летний колумбийский форвард «Вест Хэма» Джон Дуран.

Напомним, 19-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает Роке в € 40 млн. В нынешнем сезоне Роке сыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Минувший сезон испанской Примеры «Барселона» завершила на второй строчке турнирной таблицы.