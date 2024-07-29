Алан Дзагоев рассказал, следит ли за работой Слуцкого и Березуцкого в Китае

Известный экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопрос, следит ли за успехами своего бывшего тренера Леонида Слуцкого и экс-одноклубника Василия Березуцкого в Китае. Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» и пригласил в свой тренерский штаб Березуцкого, с которым знаком по совместному периоду в ЦСКА.

— Следите за успехами Слуцкого и Березуцкого в Китае?

— Знаю, что они идут первыми, что всё хорошо, но ни разу не смотрел матчи. Но я не удивлён: у них всегда был отличный старт – и в Англии, и в Нидерландах. Дай бог, чтобы всё дальше получалось.

— Поддерживаете связь?

— Как-то звонил Викторовичу — видимо, он был в работе. Пока не состыковались, — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.