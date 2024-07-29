В «Динамо» ответили на вопрос об участии Лаксальта в матче со «Спартаком»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии полузащитника бело-голубых Диего Лаксальта в преддверии матча Фонбет Кубка России.

«У Лаксальта боль в мышцах спины. Мы не сторонники того, чтобы человек играл на уколах. Поэтому мы разгрузили его с игры с «Локомотивом». Посмотрим, сможет ли он принять участие в матче со «Спартаком». Зависит от того, как будет чувствовать спина», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче группового этапа Кубка России в среду, 31 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени. В прошлом сезоне бело-голубые и красно-белые играли друг с другом на стадии 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Победу со счётом 2:0 в той встрече одержали красно-белые.