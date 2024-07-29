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Дзагоев: старт у Николича в ЦСКА неплохой, но судить можно только по окончании сезона

Дзагоев: старт у Николича в ЦСКА неплохой, но судить можно только по окончании сезона
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Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев высказался о старте армейцев в новом сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством сербского специалиста Марко Николича.

— Как вам ЦСКА Николича на старте?
— О работе тренера можно судить только по концовке сезона. Старт неплохой, четыре очка есть. Повторюсь, о чём-то судить можно по окончании сезона, — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 ЦСКА встречался с «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Команды завершили встречу без забитых мячей — 0:0. Во 2-м туре армейцы на выезде разгромили «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0.

Напомним, сербский специалист возглавил красно-синих перед началом нынешнего сезона. Срок контракта ЦСКА с Марко Николичем рассчитан на два сезона.

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