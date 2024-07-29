Дмитрий Гафин: Захарян полон решимости стать игроком основы «Сосьедада»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об игре экс-полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Мне кажется, что в прошлом сезоне Арсен старался адаптироваться к новым условиям, команде, партнёрам. Надеюсь, что он адаптировался и что в новом сезоне он станет лидером в «Сосьедаде». Я желаю Захаряну удачи, мы с ним общались, когда он приезжал — Арсен доволен теми условиями, которые у него сейчас есть, и полон оптимизма и решимости стать игроком основы «Реала Сосьедад», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.