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В УЕФА сообщили, сколько баллов в таблице коэффициентов получит Россия за сезон-2024/2025

В УЕФА сообщили, сколько баллов в таблице коэффициентов получит Россия за сезон-2024/2025
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Представитель пресс-службы УЕФА рассказал, сколько баллов Россия получит в таблице коэффициентов за сезон-2024/2025.

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/2025 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин. То есть столько же очков, сколько в сезонах-2022/2023 и 2023/2024», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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