Переход Хави Симонса в «Баварию» не состоится, игрок выбрал «Лейпциг» — Плеттенберг

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс проведёт ещё один сезон в аренде в немецком «Лейпциге», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист принял решение отвергнуть предложение мюнхенской «Баварии» и остаться в Лейпциге. Все заинтересованные стороны уже проинформированы об этом. Сообщается, что «ПСЖ» согласовывает последние детали одногодичного арендного соглашения с «РБ Лейпциг».

Прошлый сезон Симонс также провёл в аренде в «Лейпциге». Нидерландец сыграл в 43 матча за «быков», забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач.

Симонс перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в июле 2019 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 80 млн. За основную команду «ПСЖ» Симонс сыграл 11 матчей и отдал одну голевую передачу.