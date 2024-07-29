Иван Таранов: «Краснодару» не хватает опытных и квалифицированных футболистов

Бывший футболист Иван Таранов высказался о старте «Краснодара» в сезоне-2024/2025.

«Что происходит с «Краснодаром»? У них не очень хорошо получается выходить в атаку, поэтому не могут забить и выиграть. На мой взгляд, в команде недостаточно опытных и квалифицированных футболистов. Очень сильно не хватает Кордобы в атаке, при всём уважении к Смолову и другим атакующим игрокам.

Чтобы выигрывать матч, нужно забивать голы. Впереди не хватает свежести и бодрости, а также желания забивать голы. Может быть, этого желания нет у всей команды. В частности, необходим такой форвард, как Кордоба, и он нужен не один, а чтобы на замене были такие же люди», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.