Глушаков: можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что не считает московский «Спартак» претендентом на чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. По его мнению, сейчас любому футбольному клубу в России будет сложно конкурировать с «Зенитом». Накануне красно-белые обыграли «Химки» со счётом 3:1.

«Спартак» – чемпион? Ну, не сказал бы, что они уверенно нас обыграли. Посмотрел бы, как сложилась игра, если бы наш гол не отменили в первом тайме. А в целом, да, можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался (улыбается).

«Спартак» – претендент на чемпионство? Нет, конечно. Давайте честно говорить правду в глаза. На данный момент «Спартаку» и любой другой команде сложно конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах. Многие эксперты называют петербуржцев явным фаворитом нового розыгрыша РПЛ.