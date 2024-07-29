Защитник «Краснодара» Тормена назвал ужасной игру «быков» в матче с «Динамо» Махачкала

Футболист «Краснодара» Витор Тормена заявил, что матч 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» был ужасным со стороны всей команды Мурада Мусаева.

«Матч с махачкалинским «Динамо» — ужасная игра со стороны всей нашей команды. Все знают, что это не то, на что способен «Краснодар». Что касается непосредственно игры в защите, то оборона начинается в атаке. Потому нельзя сказать, что проблема в определённых зонах или игроках. Это игра команды в целом. Именно игра всей команды вылилась в шансы, которые создавал соперник в первом тайме», — приводит слова Тормены «Матч ТВ».

Напомним, матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» состоялся накануне, 28 июля. Игра проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 0:0. В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграл с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который завершился со счётом 1:1. Таким образом, после двух туров чемпионата России футболисты «Краснодара» набрали два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» с таким же количеством очков располагается на 12-й строчке.