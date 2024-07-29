Глушаков: «Спартак» станет чемпионом, когда я буду его главным тренером

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о последнем чемпионстве красно-белых в 2017 году, о котором экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев сказал: «Раз в год и палка стреляет». Также Глушаков ответил на вопрос, когда «Спартак» вновь сможет стать чемпионом Российской Премьер-Лиги.

– Палка стреляет редко, но метко. Самое главное, что она стрельнула в нужный год и в нужном сезоне. Пусть это чемпионство не такое частое, но это было самое яркое чемпионство в стране. Болельщики запомнят это на всю жизнь, так как «Спартак» – народная команда.

– Выражаясь на языке Дзагоева, когда «палка стрельнёт» ещё раз, и «Спартак» станет чемпионом?

– Когда я буду главным тренером «Спартака» (смеётся), — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, в шести последних сезонах чемпионом РПЛ становится санкт-петербургский «Зенит».