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Экс-игрок «Динамо» Чичерин: Кокорин и Жирков — самые талантливые российские футболисты

Экс-игрок «Динамо» Чичерин: Кокорин и Жирков — самые талантливые российские футболисты
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Бывший защитник московского «Динамо» Никита Чичерин назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему довелось играть вместе.

«Из российских футболистов два самых талантливых игрока, с которыми я играл, это Жирков и Кокорин. На поле они умели всё. Из легионеров много было крутых. Когда приехал Кураньи, это был запредельный уровень первые два-три сезона. Андрей Воронин — нереальный уровень мастерства», — приводит слова Чичерина Metaratings.

33-летний Кокорин на данный момент выступает за кипрский «Арис». В минувшем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 800 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

40-летний Жирков завершил свою профессиональную карьеру, в ходе которой успел поиграть за «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА.

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