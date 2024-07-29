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Гендир «Динамо» Мх Газизов: хороший результат с «Краснодаром», идём в нужном направлении

Гендир «Динамо» Мх Газизов: хороший результат с «Краснодаром», идём в нужном направлении
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Результат матча с «Краснодаром» хороший. Мы имели моменты, могли и выиграть. Пока всё идет в нужном направлении. Довольны командой, будем работать дальше. Есть над чем.

Два очка после первых двух туров — результат, который «Динамо» заслужило. Но, конечно, смотреть надо уже после последнего тура», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Махачкалинское «Динамо» с двумя очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 4 августа примет «Пари Нижний Новгород».

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