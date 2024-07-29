В «Динамо» Махачкала рассказали, планируют ли совершить ещё трансферы летом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, планирует ли клуб совершать новые трансферы в оставшийся период лета. По словам функционера, в расположении клуба уже находятся два новичка, контракт с которыми вскоре будет подписан.

«Усиление в «Динамо» Махачкала ещё планируется. Два игрока уже находятся у нас, скоро подпишем. Ведём работу», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 махачкалинское «Динамо» с двумя очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице чемпионата страны. В следующем туре команда 4 августа примет на своём поле «Пари Нижний Новгород».