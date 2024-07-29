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Таранов: ЦСКА не позволит «Краснодару» реабилитироваться в Кубке России

Таранов: ЦСКА не позволит «Краснодару» реабилитироваться в Кубке России
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Бывший футболист Иван Таранов высказался в преддверии матча Кубка России «Краснодар» — ПФК ЦСКА. Игра 1-го тура группового этапа состоится 31 июля.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА в этом сезоне очень неплохо действует в обороне. Видно, что Николич выстраивает игру от печки, это правильно. Но ЦСКА в матче с «Пари НН» забил три мяча, однако забил все голы не после хороших комбинационных действий или выхода из обороны. ЦСКА всё равно на подъёме и одержал победу в последнем туре, а также не пропустил ни одного гола в двух матчах. Поэтому в предстоящем матче с «Краснодаром» предпочтение будет на стороне ЦСКА.

«Краснодар» сейчас находится в психологической и физической яме, но «быки» играют дома, поэтому захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Однако ЦСКА — это не та команда, которая позволит это сделать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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