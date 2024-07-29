Тикнизян: однажды агент мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном трансфере в московский «Спартак» и пошутил о продолжении карьеры в Европе.

«Всё, что касается публикаций СМИ и каких-то новостей обо мне, никогда не придаю большого значения. У меня есть агент — Александр Клюев, с которым у меня хорошие отношения. Я ему говорил однажды: «Сань, ты хороший человек, но быть хорошим человеком это не профессия, где моя Европа?» На что Клюев мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» (смеётся). Он во многом прав. Поэтому все вопросы надо задать моему агенту и другу. Я об этом ничего не знаю», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Тикнизян — воспитанник академии ЦСКА. За «Локомотив» Наир выступает с августа 2021 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать Тикнизяна. В минувшем сезоне Наир Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 6,5 млн.