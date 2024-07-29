Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: Волк — хороший футболист, мы им довольны

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о голкипере клуба Михаиле Волке.

«Волк — хороший молодой футболист. Ему есть куда прогрессировать, но мы довольны. Как и о любом молодом игроке, не хотелось бы говорить слишком много», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

23-летний голкипер выступает в составе махачкалинцев с января 2023 года. За это время Волк принял участие в 24 матчах, в 13 из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 махачкалинское «Динамо» с двумя очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице чемпионата страны. В следующем туре команда 4 августа примет на своём поле «Пари Нижний Новгород».