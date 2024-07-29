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В «Пари НН» выступили с заявлением на фоне слухов о возможной отставке Саши Илича

В «Пари НН» выступили с заявлением на фоне слухов о возможной отставке Саши Илича
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов выступил с заявлением на фоне слухов о возможной отставке главного тренера нижегородцев Саши Илича. По словам функционера, данная информация не соответствует действительности — руководство клуба сейчас не рассматривает увольнение специалиста.

«Информация об отставке главного тренера Саши Илича не является достоверной. Тренер продолжает работать с командой и готовится к ближайшим матчам. Прошу СМИ не тиражировать неправильную информацию.
Решение о каких-либо изменениях принимает совет директоров. В настоящий момент вопрос об отставке не в повестке», — написал Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

Напомним, в двух первых турах нового сезона РПЛ «Пари НН» дважды проиграл (2:4 «Рубину» и 0:3 ЦСКА).

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