Лукас Вера: Личка проделал в «Динамо» невероятную работу, он станет чемпионом

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера, ранее выступавший за «Оренбург» под руководством Марцела Лички, сравнил чешского специалиста и главного тренера «Химок» Франка Артигу.

«У Франка и Марцела есть много общего. Когда я приехал в «Оренбург», Марцел также играл в линии с пятью и затем поменял схему. И сейчас с Артигой мы играем по схеме, которую пробовали раньше с Личкой. Мне нравится игра, которую ставит Франк, поэтому я перешёл сюда.

Личка проделал очень большую работу в «Динамо». Я ему отправил сообщение после окончания сезона. Написал о своих мыслях, что он станет чемпионом, потому что он проделал невероятную работу в прошлом сезоне. Если он будет также продолжать, то чемпионство придёт», — приводит слова Веры Metaratings.

В чемпионате России — 2023/2024 московское «Динамо» под руководством Лички стало обладателем бронзовых медалей. Перед последним туром бело-голубые лидировали в РПЛ, для оформления чемпионства им было достаточно сыграть вничью на выезде с «Краснодаром» в 30-м туре. Решающий матч завершился домашней победой «быков» со счётом 1:0. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».

27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл за «Оренбург» 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). В составе «Химок» Вера провёл два матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.