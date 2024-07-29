Аршавин — о Марио Фернандесе: было видно, что у него не совсем хорошее здоровье

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из петербургского клуба.

«Уходом Фернандеса не удивлён, потому что он слишком мало времени был здоровым в «Зените» и мало проводил времени на поле. К тому же купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен. Оправдал или не оправдал — это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришёл уже взрослым игроком, и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, 24 июля «Зенит» объявил об уходе Фернандеса. К сине-бело-голубым 33-летний Марио присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.