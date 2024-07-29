Бистрович: Чалов — игрок высокого уровня и будет хорошо чувствовать себя в Европе

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о возможном переходе нападающего армейцев Фёдора Чалова в ПАОК. Ранее сообщалось, что греческий клуб активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн.

«Ничего не знаю насчёт перехода Чалова в ПАОК, будем смотреть, что произойдёт. Сейчас Фёдор с нами, и мы рады этому.

Буду ли я рад, если Чалов всё‑таки уедет играть в Европу? Конечно. Он уже играл там, ему понравилось, поэтому, если он хочет … Фёдор — игрок высокого уровня и будет хорошо чувствовать себя там, если переход осуществится», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.