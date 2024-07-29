Гришин предположил, почему ЦСКА обыграет «Краснодар» в матче Кубка России

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался в преддверии матча Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром».

«Мне кажется, ЦСКА является фаворитом в предстоящем кубковом матче с «Краснодаром». Армейцы хорошо сыграли с «Пари НН», но единственная проблема — это то, что надо долго добираться до Краснодара. Однако преимущество своего поля никто не отменял, придёт полный стадион, поэтому будет интересная игра.

С таким форматом Кубка России командам можно провести ротацию, потому что это групповая стадия и ЦСКА с «Краснодаром» по любому выйдут в плей-офф. Но у каждого тренера свои задумки, поэтому могут сыграть основные составы. Мне бы хотелось, чтобы у ЦСКА играл основной состав, который обыграет «Краснодар». Всё равно же играют для зрителей, а зрители хотят побед.

Что касается трёх выездов ЦСКА за полторы недели, то, конечно, это тяжело, тем более переезды в Ростов и Краснодар. Это колоссальная нагрузка. Но сделали такой календарь, значит, надо выходить и играть. Я думаю, что ЦСКА обыграет «Краснодар» со счётом 1:0, потому что армейцы хорошо играют в обороне. А у «быков» большие проблемы в атаке и не играет Кордоба, поэтому «Краснодар» не сможет забить», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.