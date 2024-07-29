Экс-голкипер «Реала» Кейлор Навас ведёт переговоры с «Монцей» — Романо

37-летний коста-риканский голкипер Кейлор Навас, ранее выступавший за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен», находится в продвинутых переговорах с итальянской «Монцей». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Также сообщатся, что сделка по переходу вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини в «Монцу» сорвалась, несмотря на достигнутое в пятницу соглашение.

Последним клубом Кейлора Наваса был «ПСЖ», куда он перешёл из мадридского «Реала» в 2019 году. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в 52 из которых отыграл «на ноль». Навас потерял место в основном составе парижского клуба после прихода в него голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года.