Футбольный клуб «Ахмат» объявил о возвращении полузащитника Исмаэла Силвы. Футболист подписал контракт по схеме «1+1».

«Силва дебютировал за «Ахмат» в сезоне-2017/2018, сыграв за четыре сезона в официальных матчах 114 игр, в которых забил семь голов и отдал 17 голевых передач. Легионер присоединился к коллективу на предсезонных сборах и принял участие в товарищеских матчах. Рады снова видеть Исмаэла в нашем дружном коллективе и говорим ему: «Добро пожаловать домой»!» — сказано в заявлении пресс-службы «Ахмата», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Силве 29 лет, он является воспитанником бразильского «Кратеуса». Последним клубом в карьере полузащитника был «Аль-Файсали», который он покинул в феврале прошлого года.