В «Крыльях Советов» прокомментировали неудачный старт команды в РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал неудачный старт команды в РПЛ. Напомним, в двух первых турах самарцы уступили «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3).

«Как сказал наш главный тренер, матч с «Зенитом» можно вынести за скобки. Питерский клуб забил во всех моментах, которые создал. К сожалению, свои шансы мы не реализовали.

Тяжёлый старт чемпионата. Но не нужно делать трагедии из первых матчей. В матче с «Ростовом» на игру сильно повлиял первый мяч, который мы пропустили в раздевалку. Вспомним чемпионат Европы — там было много автоголов. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Мы хотим пригласить болельщиков на ближайшие домашние матчи. Нам очень нужна поддержка. Уверен, что вместе мы выйдем из этой ситуации», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.