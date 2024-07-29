«Зенит» — второй с конца по ударам в РПЛ в сезоне-2024/2025

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место с конца среди команд РПЛ по числу нанесённых ударов (18) в первых двух матчах нового сезона чемпионата страны. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, меньше, чем сине-бело-голубые, бьёт только ЦСКА (15). При этом «Зенит» реализовал 38% своих ударов по воротам (7/18) без учёта автоголов. Напомним, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона сине-бело-голубые играли с «Рубином». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. «Зенит» одержал победу со счётом 4:0.

На 37-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков открыл счёт в матче. На 44-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество, забив гол с пенальти. На 55-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного. На 90+2-й минуте нападающий Вильсон Изидор забил четвёртый гол «Зенита» в матче. После двух туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали шесть очков и занимают первое место.