Ларин: Глушенков — сильнейший российский игрок в РПЛ, такого уровня креатива нет ни у кого

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался об удачном старте карьеры нападающего Максима Глушенкова в санкт-петербургском «Зените». В первых трёх встречах в составе сине-бело-голубых 25-летний футболист забил пять голов.

«Я не ожидал, что Максим именно так начнёт свою карьеру в составе «Зенита». Но мне было изначально понятно, что он не затеряется в Санкт-Петербурге, потому что его уровень футбола соответствует уровню игроков «Зенита». Я думаю, что сейчас Глушенков — это сильнейший российский игрок во всей РПЛ, а не только в своём клубе. В РПЛ ни у кого нет такого уровня креатива, как у Максима», — приводит слова Ларина Metaratings.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче 2-го тура с «Рубином» (0:4) российский футболист забил гол. Также Максим оформил дубль в победном матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2).