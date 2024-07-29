Иван Таранов: ЦСКА при Николиче напоминает «Краснодар» при Ивиче

Бывший российский футболист Иван Таранов сравнил ЦСКА Марко Николича с «Краснодаром» Владимира Ивича.

«ЦСКА при Николиче немного напоминает «Краснодар» при Ивиче. Похожий стиль игры на результат, но другой подбор футболистов. Что касается конкуренции ЦСКА с «Зенитом», то с петербургской командой сейчас очень сложно конкурировать. «Зенит» очень прилично усилился и сохранил костяк команды, который был. Плюс хорошо себя проявляют ребята, которые пришли, Глушенков, Изидор и Педро. «Зенит» — очень хороший монолит, и видно, что в команде хорошая атмосфера. Поэтому очень сложно назвать команду, которая может составить конкуренцию нынешнему «Зениту», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.